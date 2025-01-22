NEUSTADT-WIED – Verkehrsunfall mit umgekipptem LKW auf der BAB 3 bei 53577 Neustadt (Wied)

Am 02. September 2025 gegen 10:44 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem umgekippten LKW auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln bei Betriebskilometer 46 in Kenntnis. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein Sattelzug den rechten Fahrstreifen. Er kollidierte seitlich mit einem weiteren LKW mit Anhänger, der sich auf dem Seitenstreifen befand. Zum Zeitpunkt des Unfalls führte die Autobahnmeisterei Mäharbeiten an der Unfallstelle durch. Die Arbeitsstelle wurde durch den LKW mit Anhänger der Autobahnmeisterei auf dem Seitenstreifen abgesichert. Durch den Zusammenstoß wurde der Sattelzug in die rechtsseitige Böschung abgewiesen, wo er umkippte und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Im LKW der Autobahnmeisterei befand sich eine Person, die ebenfalls leicht verletzt wurde. Beide Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugkombinationen entstand Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden. Die aufwendigen Bergungsarbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Quelle: Polizei