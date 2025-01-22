A K T U E L L – BAB 3 bei NEUSTADT-WIED – Schwerer Verkehrsunfall mit umgekipptem LKW auf der BAB 3 bei 53577 Neustadt (Wied)

Am 02. September 2025 gegen 10:40 Uhr wurde ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem umgekippten LKW auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln bei Betriebskilometer 46 in Kenntnis gesetzt. Aktuell finden Rettungs- und Bergemaßnahmen statt. Es besteht eine Vollsperrung. Quelle: Polizei