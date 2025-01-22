ALTENKIRCHEN – Eröffnungs-Varieté – Das große Eröffnungs-Varieté in der Stadthalle Altenkirchen am Freitag, 12. September 2025, ab 20 Uhr im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen, Quengelstraße 7, 57610 Altenkirchen

Das Kultur- und Jugendkulturbüro präsentiert am Freitag, 12. September ab 20 Uhr das große Eröffnungs-Varieté im umgestalteten KulturSalon in der Stadthalle Altenkirchen.

Unter anderem mit folgenden Künstlern: Moderation: Kristina Kruttke (bekannt als Diva La Kruttke)

Kristina Kruttke moderiert so ziemlich alles – hochprofessionell, aber immer mit ganz persönlicher Note und macht somit jede Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis.

Live-Musik: Katie & the Swing Aces. Katie & The Swing Aces‘ lassen gute Laune hören und sind auch optisch ein Genuss – eine klassische Swing Jazz Combo in der Tradition der ‚Small Bands‘ der 30er und 40er Jahre.

Duo Strange Comedy: Strange Comedy ist vor allem für seine verrückten Illusionen, überraschenden Zirkuskünste und urkomischen, liebenswerten Clownerien bekannt. Die beiden Clowns versuchen, eine typische Varieté-Show aufzuführen, aber stattdessen geschieht das Unerwartete und Seltsame.

Break Dance: Floor LegendZ ist ein professionelles Künstlerensemble, das mit ihren kurzweiligen Auftritten, die Zuschauer weltweit begeistert. Ihre Mischung aus atemberaubender Akrobatik und verschiedenen Tanzstilen inklusive actiongeladenem Breakdance auf höchstem Niveau, charmantem Humor, Beatbox und Cyr-Wheel ist in dieser Konstellation einmalig. Und Überraschungsgäste….

Infos und Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de und telefonisch 02681 7118, sowie bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.