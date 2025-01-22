NEUWIED – Straßenverkehrsgefährdung – Flucht vor der Polizei – Zeugensuche

Im Rahmen der Streife befuhr eine Besatzung der Polizei Neuwied am 02. September 2025 gegen 17.40 Uhr den Bereich der Tourist-Info in Neuwied. Zu diesem Zeitpunkt stand an der Ampel Marktstraße ein dunkler VW Golf Kombi mit Neuwieder Kennzeichen. Ohne Zutun der Beamten gab der Fahrer des Golf bei Erkennen der Streife sofort Vollgas und raste die Marktstraße hinauf. Die weitere Fahrt führte mit völlig überhöhter Geschwindigkeit und ohne Rücksicht auf andere

Verkehrsteilnehmer über die Heddesdorfer Straße, das Hofgründchen und die Ringstraße in den Raiffeisenring. Hier ließ der Fahrer das Fahrzeug in ein Gebüsch rollen und die Insassen flüchteten zu Fuß. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Gegenstände sichergestellt. Die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs sind nicht geklärt, zudem verhält sich der Halter unkooperativ. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen stellte sich der angebliche Fahrer, ein 20 Jahre alter Neuwieder, bei der Polizei Neuwied. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Polizei bittet Personen, die durch das Fahrverhalten des Beschuldigten gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei