ALTENKIRCHEN – Julia Schwarz holt Sieg in neuer Taekwondo-Leistungsklasse – auch Luis Schulz und Bohdan Blyzniuk wieder unbesiegt

Ein Fighter-Quintett kam unter der Leitung von Eugen Kiefer, Maxim Becker und Maik Schulz von den Arnsberg Open zurück. Julia Schwarz ist durch die Erhöhung ihrer Graduierung zum blauen Gurt in die höhere Leistungsklasse gerutscht, ließ bei ihrem hier ersten LK-1-Turnier allerdings die Gegnerin in der Gewissheit, es hier ohne Probleme mit der Konkurrenz aufnehmen zu können. Mit stabilem Auftreten und ihrer gewohnten Kopftrefferstärke verdiente sie sich die Goldmedaille. Bohdan Blyzniuk und Luis Schulz komplettierten das goldene Trio für die Mannschaft – letzterer bei 3 hier gewonnenen Kämpfen mit den meisten Siegen für das Team. Sang Do Duc startete schwierig ins erste Drittel seines Viertelfinales, behielt aber einen klaren Kopf und drehte den Kampf zu seinen Gunsten, um schließlich eine gute Bronzemedaille heimzunehmen.

Für die Leistungsspitze steht nun ein professionelles Sommercamp unter Olympiateilnehmern und -Coaches bevor, um danach ähnlich erfolgreich in die Herbstsaison zu starten. Infos zum Verein: 016094504797 www.sporting-taekwondo.de