OBERSÜLZEN – Rollerfahrer nach Alleinunfall bei Obersülzen verletzt

Samstagnachmittag, den 27.06.2026, kam es gegen 11:55 Uhr auf einem Feldweg zwischen Obersülzen und Grünstadt zu einem Alleinunfall eines 18-jährigen Rollerfahrers. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verlor der Fahrer aufgrund der hohen Temperaturen kurzzeitig das Bewusstsein, kam nach rechts von dem Feldweg ab, fuhr einige Meter in ein Weizenfeld und stürzte vom Roller. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Anschließend wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Ob durch den Unfall ein Flurschaden entstanden ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Quelle: Polizei