OBERLAHR – Landfrauen besichtigen die Firma Marel-Treif

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen besuchen am 30.04.2026 die Firma Marel-Treif in Oberlahr. Der führende Betrieb im Bereich Lebensmitteltechnik bietet kompakte Lösungen zum Schneiden von Würfeln, Scheiben, Streifen, Flocken und vieles mehr. Bei einer Führung erfahren die Frauen mehr über Entstehung und Entwicklung des Werkes. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der Südstraße in Oberlahr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird um Anmeldung gebeten bis zum 19.04.2026 Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder Mail: Landfrauen.ak@gmx.de.