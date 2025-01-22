FERNTHAL – Dieseldiebstahl auf Firmengelände in Neustadt (Wied), Ortsteil Fernthal

In der Zeit zwischen Mittag des 27.03.2026 und zum Morgen des 30.03.2026 kam es auf einem Firmengelände im Industriegebiet Fernthal zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte entwendeten eine größere Menge an Kraftstoff aus dem Tank eines auf dem Firmengelände abgestellten LKW. Entsprechende Strafanzeige wurde durch die Polizei Straßenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei