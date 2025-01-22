KIRCHEN – Alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall in Kirchen (Sieg)

Samstag, 28.03.2026, kam es gegen kurz nach 20 Uhr in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 47-jährigen Radfahrer und einem 19-jährigen Renault-Fahrer. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen der Polizei fuhr der 47-jährige zunächst falsch auf dem linken Gehweg in Richtung Hauptstraße, als er aufgrund alkoholbedingter Fahrunsicherheit auf die Fahrbahn geriet. Der dort in Richtung Betzdorf fahrende 19-jährige konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer erlitt durch den Aufprall auf die Front des PKWs leichte Verletzungen, und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihm im Rahmen der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholisierung festgestellt wurde, erfolgte dort eine Blutprobenentnahme. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei