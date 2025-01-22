BERLIN – Ukraine verteidigt die Sicherheit und Freiheit Europas – Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth weist Entgleisungen gegen Selenskyj entschieden zurück

Ellen Demuth weist die Aussagen des SPD-Ortsvorsitzenden in Engers, Ferhat Cato, entschieden zurück. Dieser hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einer Rundmail als „Clown in Kiew“ bezeichnet und von „verbratenen Milliarden“ für die Ukraine gesprochen. Demuth, die dem Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages angehört, reagiert darauf mit deutlichen Worten:

„Wer Selenskyj verhöhnt, verkennt die Wirklichkeit dieses Krieges. In der Ukraine werden nicht irgendwelche abstrakten Interessen verteidigt. Dort verteidigen Menschen Tag und Nacht ihre Freiheit und zugleich die Sicherheit Europas. Wer das kleinredet oder verspottet, übernimmt eine Sicht auf diesen Krieg, die am Ende nur Putin nützt“, sagt die Wahlkreisabgeordnete Demuth.

Russlands Angriffskrieg zeigt mit aller Härte, dass von Putins Regime die größte Gefahr für die Sicherheit Europas ausgeht. Die Ukraine verteidigt dabei nicht nur ihre eigene Freiheit. Sie steht seit Jahren in der ersten Reihe gegen einen Aggressor, der die europäische Friedensordnung mit Gewalt zerstören will. Damit schützt sie zugleich Frieden, Freiheit und Sicherheit in Deutschland und Europa. Unterstützung für die Ukraine ist deshalb keine ferne Geste, sondern liegt in unserem eigenen sicherheitspolitischen Interesse.

„Es ist erschreckend, wenn solche Parolen von einem SPD-Ortsvorsitzenden kommen. Wer politische Verantwortung trägt, muss den Menschen die Lage erklären und darf keine Ressentiments bedienen. Russlands Angriff richtet sich nicht nur gegen die Ukraine. Er richtet sich gegen die europäische Friedensordnung und gegen das Recht freier Völker, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Ukraine trägt seit Jahren die Hauptlast dieses Abwehrkampfes und schützt damit auch unsere Freiheit und unsere Sicherheit. Wer glaubt, dieser Krieg gehe uns nichts an, irrt gewaltig. Wenn Russland mit Gewalt Grenzen verschieben und eine freie Nation unterwerfen will, ist das auch für Deutschland eine konkrete Bedrohung“, so Demuth abschließend