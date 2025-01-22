DAADEN – Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall in Daaden

Samstag, 28.03.2026, befuhr ein 59-jähriger VW-Fahrer gegen 13:40 Uhr die Hachenburger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Friedewald. Gleichzeitig bog eine 19-jährige Audi-Fahrerin von der Straße „Im Kirdorf“ in die Hachenburger Straße ein, wobei sie die Vorfahrt des 59-jährigen missachtete. Hierdurch kam es zum Verkehrsunfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Beteiligte trugen leichte Verletzungen davon. Sie wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit, und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei