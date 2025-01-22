OBERHONNEFELD-GIEREND – Einbruchsdiebstahl in das Restaurant Moto 59 in Oberhonnefeld-Gierend

In der Nacht vom 17. auf den 18.02.2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Restaurant Moto 59 in Oberhonnefeld-Gierend. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder per Email an kineuwied@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei