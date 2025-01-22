BUSENHAUSEN – Traditionelles Kaffeetrinken im Wöschhoisjen in Busenhausen

Wie in jedem Jahr hatten die Landfrauen rund um den Beulskopf zum Kaffeetrinken in das Wöschhoisjen nach Busenhausen eingeladen. Der Raum war bis auf den letzten Platz besetzt. Heike Fuchs und Alma Lindlein, die Organisatorinnen des Nachmittags hatten zur Unterhaltung die „Sigesmundfrauen“ aus Oberlahr eingeladen. Die Hobbyschriftstellerinnen Susanne Kahnt, Roswitha Lemm und Marita Hansult begeisterten die Landfrauen mit ihren selbst geschriebenen Geschichten. Alle drei sind Mitglieder der Literaturwerkstatt Altenkirchen. Der Nachmittag klang aus mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Foto: Anka Seelbach