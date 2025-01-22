MAYEN-KÜRRENBERG – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 258 in Fahrtrichtung Hirten

Am 24.02.2025, befuhr gegen 19:30 Uhr, ein 81-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel, mit seinem Subaru die B 258, aus Richtung Mayen-Kürrenberg kommend, in Fahrtrichtung Hirten. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr-Kürrenberg, ein Notarzt und DRK-Rettungskräfte waren schnell an der Unfallstelle. Beim Unfallhergang zog sich der Fahrzeugführer tödliche Verletzungen zu und wurde bereits an der Unfallstelle durch den Notarzt für tot erklärt.

Die B 258 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls herrschte dichter Nebel mit feuchten Fahrbahnverhältnissen. Eine Beteilungen anderer Verkehrsteilnehmer wurde ausgeschlossen, da der Unfall durch einen Zeugen beobachtet wurde. Die weiteren Ermittlungen, erfolgen im Laufe des Tages, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz. Quelle Polizei