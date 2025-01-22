NEUWIED – Besuch am HTZ Neuwied – Deutscher Kita-Preis der Kita Unkel im Fokus

Lana Horstmann und Susanne Müller besuchten das HTZ Neuwied, um sich über die Arbeit des HTZs, aber auch der, der Kita Unkel zu informieren, die mit dem renommierten Deutschen Kita-Preis ausgezeichnet wurde. Im Mittelpunkt des Treffens stand der fachliche Austausch mit Herrn Thomas Voß und Frau Claudia Gries, bei den erfolgreiche pädagogische Konzepte, Qualitätsentwicklung und die Bedeutung von guter frühkindlicher Bildung thematisiert wurden.

Im Rahmen des Besuchs wurde der Deutsche Kita-Preis 2025 vorgestellt und die Gründe für die Auszeichnung der Kita Unkel erläutert. Dabei ging es insbesondere um innovative Ansätze, gelebte Partizipation und Inklusion sowie die enge Zusammenarbeit mit Familien und dem sozialen Umfeld.

„Der Deutsche Kita-Preis zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Engagement, Teamarbeit und ein klarer pädagogischer inklusive Kompass für gute frühkindliche Bildung sind“, betonte Susanne Müller. „Die Arbeit der Kita Unkel ist ein starkes Beispiel dafür, wie Qualität im Alltag konkret gelebt werden kann.“

Auch Lana Horstmann zeigte sich beeindruckt: „Der wiederholte Austausch hier am HTZ Neuwied macht deutlich, wie wertvoll Vernetzung ist. Der offene Austausch über Erfolge, aber auch über Herausforderungen ist wichtig. Die Würdigung der Arbeit der Kita Unkel freut uns aber auch ganz besonders.”

Die beiden Abgeordneten danken dem ganzen Team für ihre wertvolle Arbeit in der Bildungslandschaft und mit dem gemeinsamen Wunsch, den fachlichen Austausch auch künftig fortzusetzen.