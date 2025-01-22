ALTENKIRCHEN – Michael Rüttger als stellvertretender Schiedsmann für den Bezirk Altenkirchen eingeführt

Nicht jeder Streit muss vor Gericht enden – dafür gibt es die Schiedspersonen. Sie vermitteln häufig erfolgreich zwischen Bürgerinnen und Bürgern, bevor Konflikte eskalieren, und entlasten damit Gerichte und Justizbehörden. In dieses wichtige Ehrenamt wurde nun Michael Rüttger, Ortsbürgermeister von Hilgenroth, als stellvertretender Schiedsmann für den Bezirk Altenkirchen (Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen) eingeführt. Er folgt auf Klaus Schneider, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegt.

Die Ernennungsurkunde überreichte Johannes Kempf, Direktor des Amtsgerichts Altenkirchen. Im Rahmen der Amtseinführung leistete Rüttger den erforderlichen Amtseid. Kempf betonte die besondere Verantwortung des Amtes: „Es erfordert Fingerspitzengefühl, Unparteilichkeit und die Fähigkeit, Konfliktparteien auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Besser vertragen, als gleich zu klagen.“

Für den Bezirk Altenkirchen ist Rüttger künftig gemeinsam mit dem 1. Schiedsmann Wolfgang Lanvermann zuständig.

Bürgermeister Fred Jüngerich gratulierte im Namen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Amtseinführung und dankte für die Übernahme eines weiteren verantwortungsvollen Ehrenamtes. „Mit Michael Rüttger gewinnt das Schiedsamt eine engagierte und ortsnahe Persönlichkeit, die das vertrauensvolle Miteinander in unserer Verbandsgemeinde stärkt“, so Jüngerich.