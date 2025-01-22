BIRKEN-HONIGSESSEN – Solidarische Landwirtschaft (SOLAWI)

Zum Vortragsabend „Solidarische Landwirtschaft (SOLAWI)“ lädt die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk der Region Rheinland-Pfalz für Montag, den 09. Februar von 19.00 Uhr bis max. 21.15 Uhr, nach Birken-Honigsessen in das kath. Pfarrheim, Talstraße 2 ein.

Schwerpunkt der Veranstaltung sind die Erläuterungen zu einem neuen, unabhängigen Weg für eine zukunftsfähige, nachhaltige und regionale Landwirtschaft. Ein Weg, den man, wenn man sich gerne mit Qualitätsgemüse und -fleisch ernähren möchte, mitgehen kann.

Wer möchte, kann sich auf der Webseite der Solawi Wisserland: www.hofschuetzenkamp.de schon vorab informieren. Oder nimmt unter der Telefonnummer 02742-8253 Kontakt zur KAB St. Elisabeth auf. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gebührenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: Solawi Wisserland