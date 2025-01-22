OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach

Am Dienstag, 11. August 2026, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

Informationen des Ortsbürgermeisters Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 GemHVO Erteilung des Einvernehmens zum Befreiungsantrag für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage von den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Obererbach Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Obererbach Würdigung verstorbener Mandatsträger und Gemeindearbeiter Ersatzbeschaffung Spielgeräte Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Stefan Löhr

Ortsbürgermeister