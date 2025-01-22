OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach
OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach
Am Dienstag, 11. August 2026, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Grundstücksangelegenheiten
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)
- Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 GemHVO
- Erteilung des Einvernehmens zum Befreiungsantrag für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage von den Festsetzungen des Bebauungsplanes.
- Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Obererbach
- Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Obererbach
- Würdigung verstorbener Mandatsträger und Gemeindearbeiter
- Ersatzbeschaffung Spielgeräte
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Stefan Löhr
Ortsbürgermeister