KREIS NEUWIED – Wärmebotschafter-Kampagne des Landkreises geht in die zweite Runde – Kostenlose Beratungsreihe: Förderung nutzen, Klima schützen und sparen – praxisnahe Informationen zu moderner Wärmeversorgung

Mit drei weiteren Veranstaltungen setzt der Landkreis Neuwied im zweiten Halbjahr 2026 seine Wärmebotschafter-Kampagne fort. Die kostenlose Beratungsreihe ist ein Unterstützungs-Angebot für Zielgruppen wie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die sich über moderne Heiz- und Energietechnologien informieren möchten. Ziel ist es, Orientierung zu geben, Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, das Klima zu schützen und langfristig Energiekosten zu sparen.

„Die Energiewende gelingt nur, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, sich unabhängig und verständlich zu informieren. Mit unserer Wärmebotschafter-Kampagne möchten wir Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern Orientierung geben und sie dabei unterstützen, die für ihre persönliche Situation passende Entscheidung zu treffen. Genau dafür bieten wir auch im zweiten Halbjahr wieder ein kostenfreies und praxisnahes Informationsangebot an“, betonen Landrat Achim Hallerbach und Kreisklimaschutzmanagerin Janine Sieben. Im Einzelnen sieht das dann wie folgt aus:

Online-Veranstaltung am 20. August 2026: Energiespeicher und dynamische Stromtarife – Energie flexibel steuern

Den Auftakt der zweiten Veranstaltungsreihe bildet am 20. August 2026 um 17.30 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung zum Thema „Energiespeicher und dynamische Stromtarife – Energie flexibel steuern“. Dabei erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Informationen darüber, wie sich Strom mithilfe von Energiespeichern und dynamischen Stromtarifen effizient nutzen und flexibel steuern lässt.

Präsenz-Veranstaltung am 20. Oktober 2026 im Außer-schulischen Lernort (ASL) in Linkenbach (Deponiestraße 1, 56317 Linkenbach): „Wärmepumpe-Geothermie und Nahwärme“

Im Mittelpunkt stehen ab 17:30 Uhr Wärmepumpen, Geothermie und Nahwärme sowie deren Einsatzmöglichkeiten. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Einblicke und können sich direkt vor Ort informieren.

Online-Veranstaltung am 10. Dezember 2026: Biomasse Heizen mit Holz und Pellets als Abschluss der Reihe

Den Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe bildet am 10. Dezember 2026 um 17.30 Uhr eine Online-Veranstaltung zum Thema „Biomasse – Heizen mit Holz und Pellets“.

Anmeldung & weitere Informationen

Die Wärmebotschafter-Kampagne unterstützt Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer dabei, sich unabhängig und praxisnah über zukunftsfähige Wärme- und Energielösungen zu informieren. Die Beratungsreihe zeigt Möglichkeiten auf, wie Förderungen genutzt, das Klima geschützt und Energiekosten langfristig gesenkt werden können.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei.

Anmeldungen und weitere Informationen sind über das Klimaschutzportal des Landkreises Neuwied unter www.kreis-neuwied.de/anmeldung-energie-7 möglich.