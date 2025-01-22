STADT NEUWIED – Neues „Café wertvoll“ bereichert die Volkshochschule – Stadt freut sich über engagiertes Pächterehepaar und einen tollen Ort der Begegnung

Die Volkshochschule Neuwied hat einen neuen Treffpunkt: Mit dem „Café wertvoll“ ist ein hochwertiges, modernes Café entstanden, das Besucher der VHS ebenso willkommen heißt wie Gäste aus der Stadt. Bürgermeister Peter Jung und VHS-Leiterin Jutta Günther gratulierten dem Pächterehepaar Sina und Rudy Fransen im Namen der Stadt zur Eröffnung und wünschten ihnen für den Start alles Gute.

„Das neue Café ist wunderschön geworden und eine echte Bereicherung für unsere Volkshochschule“, betonte Bürgermeister Peter Jung. „Sina und Rudy Fransen haben mit viel Engagement und Liebe zum Detail einen Ort geschaffen, der zum Verweilen und Begegnen einlädt. Wir freuen uns sehr, dass wir für dieses besondere Café ein so engagiertes Pächterehepaar gewinnen konnten, und wünschen den beiden von Herzen viel Erfolg und viele zufriedene Gäste.“

Auch VHS-Leiterin Jutta Günther freut sich über den gelungenen Neustart: „Unsere Volkshochschule ist ein Ort des Lernens und des Austauschs. Das ‚Café wertvoll‘ ergänzt dieses Angebot auf ideale Weise und schafft Raum für Begegnungen – vor oder nach einem Kurs, aber auch einfach zwischendurch.“

Das Café bietet montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr Frühstücksbretter, verschiedene Röstbrote und Kaffeespezialitäten an. Bereits ab 8 Uhr können belegte Brötchen und Getränke zum Mitnehmen erworben werden. Weitere Öffnungszeiten, unter anderem an Nachmittagen und samstags, sind bereits in Planung.

Für Sina und Rudy Fransen steht dabei nicht allein das gastronomische Angebot im Mittelpunkt. Sie möchten mit dem „Café wertvoll“ einen Ort schaffen, an dem Menschen gerne ankommen, miteinander ins Gespräch kommen und sich willkommen fühlen. „Ob zum Frühstück, auf einen Kaffee zwischendurch, zum Treffen mit Freunden oder einfach, um einen Moment zur Ruhe zu kommen – bei uns ist jeder herzlich willkommen. Wir freuen uns auf viele Begegnungen und darauf, gemeinsam einen Ort zu schaffen, an dem Menschen sich angenommen und wertgeschätzt fühlen“, betonen sie.