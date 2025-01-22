SELBACH – Schützenbruderschaft Selbach feiert Schützenfest

Die Selbacher feierten ihr erstes Schützenfest vor 90 Jahren. Bis heute hat sich die Veranstaltung einen fest, schon familiären Touch erhalten. Hier geht es eher bescheiden zu und auch die Lautstärke hält sich in Grenzen. Der Festtag begann wie immer mit der Prozession zu Ehren der Hl. Anna, Großmutter von Jesus und Patronin der heimischen Kirche. Dort startete man dann auch in Begleitung der St. Hubertus Schützenbruderschaft. Dechant Martin Kürten trug wie schon in den Vorjahren das Allerheiligste. Mit dabei waren natürlich das Königspaar Elias I. (Oberländer) und Leah-Angelique (Klein) sowie Bambiniprinzessin Joleen Leienbach. Jungschützenkönig Tobias Iwan und Schülerprinzessin Myra Iwan konnten leider nicht teilnehmen. Dazu Bezirkskaiser Oliver Bernhardt und Bezirksprinzessin Lea Seibert seitens der gastgebenden Bruderschaft. Den Wanderpokal der Altkönige hatte Hans-Willi Wagner „erschossen“. Der Gottesdienst fand wiederum unter freiem Himmel unter Mitwirkung des Musikvereins Brunken auf dem Dorfplatz statt. In der Predigt war Rede davon, dass, wie es in der Bibel heißt „Der Mensch nicht gern alleine sei“. Die Hl. Anna gilt als Beschützerin der Mütter und der Ehe. So dann auch das Eröffnungslied: „Mutter Anna dir sei Preis“. Später zog die Bruderschaft hinauf zum Ehrenmal und legte einen Kranz für die Gefallenen und Vermissten von Selbach und Fensdorf nieder. Nach den Fürbitten und dem Tantum ergo ging es zurück zur Kirche, wo man vor dem Schlusssegen, den wie immer sorgfältig gestalteten Blumenteppich bewunderte. Aufgebaut hatten ihn diesmal Anwohner von Schul- und Meilerstraße sowie Mittelstück.

Inzwischen hatten sich in der Ortsmitte die Gastvereine eingefunden. Bald erklang das Kommando „Richt euch“ und der recht lange Festzug setzte sich mit den Brunkener Musikanten vorneweg in Bewegung. Unweit der Gemeindegarage kam es sogar zu einer Parade entlang der frischgebackenen Majestäten. Das eigentliche Fest fand dann im Schützenhaus statt. Brudermeister Stephan Decker freute sich bei der Begrüßung über ein volles Haus: „Unser Fest erfreut sich auch nach so langer Zeit offenbar eines großen Zuspruchs“. Seitens der Bruderschaften und bzw. Vereinen wurden willkommen geheißen: Birken-Honigsessen, Gebhardshain, Mudersbach, Niederfischbach, Schönstein, Struthütten, Wallmenroth, Hamm und Wissen jeweils. Gern gesehene Gäste waren auch wieder die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Schönstein. Zu den Ehrengästen gehörten u. a. Dr. Matthias Reuber MdL, Bezirksbundesmeister Jörg Gehrmann, stlv. Diözesanbundesmeister Tobias Kötting, Beigeordneter Ulrich Marciniak und für die Ortsgemeinde Klaus Benterbusch. Auch Präses Dechant Kürten und Ehrenpräses Peter Vanderfuhr begrüßte man herzlich. Nicht nur beim Einzug der Fahnen kam starker Beifall auf. Vor dem Königsempfang gab es noch Ehrenurkunden für Joleen Leienbach und Maximilian Hörner als erfolgreiche Teilnehmer am Wettstreit um den Titel Bambinimajestät. Bis in den Nachmittag hinein gaben die Brunkener, die erst vor wenigen Wochen ihr 100jähriges Bestehen feiern konnten, ein gelungenes Konzert. Vor dem Schützenhaus sorgten Wölfi`s Imbiss, eine Hüpfburg und Kinderschminken für gute Laune bei den zahlreichen Besuchern. Seinen Höhepunkt erfuhr der höchste Selbacher Feiertag abschließend mit DJ Basti und seinem abwechslungsreichen Musikprogramm. (bt) Fotos: Bernhard Theis