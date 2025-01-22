NISTERTAL – Vorfahrtsunfall auf er Kreuzung L 282 – K 61 bei Nistertal

Dienstagabend, 05. August 2025 gegen 20:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L 281/K 61 in der Gemarkung Nistertal zu einem Vorfahrtsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die L 281, von der Hornisterstraße in Nistertal kommend, und beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Enspel zu passieren, übersah aber einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw, der die L 281 in Richtungen Büdingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, sodass sich die Schadenssumme auf geschätzte 45.000 Euro beläuft. Quelle Polizei