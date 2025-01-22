NEUWIED – Wohnhausbrand in Neuwied Mittwochmittag, 06. August 2025

Mittwochmittag, 06. August 2025, wurde von der Leitstelle Montabaur ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neuwied gemeldet. Das Feuer wurde zeitgleich mit den ersten Notrufen durch eine sich auf dem Weg zu einem anderen Einsatz befindlichen Streife entdeckt. Es gerieten insbesondere das Treppenhaus und die Wohnung ersten Geschoß in Vollbrand. Durch die Feuerwehr Neuwied wurden insgesamt fünf Personen über Leitern und unter Atemschutz aus dem brennenden Gebäude gerettet. Die Personen wurden medizinischer Behandlung zugeführt und nach derzeitigem Stand der Polizei leicht verletzt. Das Gebäude selbst ist nicht mehr bewohnbar, es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Zu Brandursache kann von der Polizei derzeit noch keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen dahingehend dauern noch an und wurden durch die Kriminalpolizei Neuwied übernommen. Während der Löscharbeiten musste die Dierdorfer Straße gesperrt werden. Quelle Polizei