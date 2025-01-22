ALTENKIRCHEN – Yoga für Senioren im Haus Felsenkeller. Am 26. und 28. August beginnen neue Kurse

Der Sommer ist auf dem Höhepunkt und damit auch die Lust sich (draußen) zu bewegen. Was eignet sich dafür besser als ein sommerlicher Senioren Yogakurs? In diesen Kursen üben die Teilnehmenden neue Asanas (Körperhaltungen) und Atemtechniken ein, die die Gesundheit und Beweglichkeit fördern und wiederbeleben. Und das geht bei gutem Wetter auf der Felsenkeller Wiese am besten.

Wie schon zuvor gibt es einen Kurs, der dienstags stattfindet und einen an Donnerstagen. So ist für jeden Terminkalender ein passender Tag dabei. Die Kurseinheiten sind für Menschen mit und ohne Vorkenntnisse geeignet, versuchen aber, Neues aufzubauen. Dabei steigert sich das Niveau auf eine dem Alter angemessene Art.

Auch das mühelose „Hoch und Runter“ vom Boden wird nicht vorausgesetzt. Die Asanas lassen sich im Stehen oder vom Stuhl aus durchführen. Diese Kurse wendet sich speziell an Interessierte, die sich von ihrem Alter nicht einschränken lassen wollen und mit gezielten Übungen Kraft und Beweglichkeit aufbauen und erhalten wollen.

Der Dienstags-Kurs findet vom 26.08. bis 30.09., 14 – 15 Uhr, an 6 Terminen statt. Der Donnerstags-Kurs vom 28.08. bis 02.10., 14 – 15 Uhr, ebenfalls an 6 Terminen. Beide Kurse kosten 63 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.