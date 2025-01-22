ALTENKIRCHEN – Einbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Altenkirchen

Mittwochnachmittag, 06. August 2025, gegen 15 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Schützenstraße in Altenkirchen. Ein Unbekannter hebelte die Kellertür des Objekts auf und durchsuchte mehrere Räume deliktstypisch. Durch den Eigentümer des Haues wurde er auf frischer Tat festgestellt und floh mit einem silbernen Fahrrad, vermutlich einem MTB, vom Tatort in Richtung Parc de Tarbes. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: – männlich – 175-180 cm groß – schlanke Figur – 20 bis 30 Jahre alt – westeuropäische Erscheinung – dunkelblonde, lockige Haare, schulterlang – dunkler Vollbart, kurz geschnitten. Zur Tatzeit trug er folgende Kleidung: – graues T-Shirt – ärmellose Weste, dunkelblau – dunkle Jeans – dunkle Baseballkappe – dunkelblauer Rucksack, ggf. gestreift. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei