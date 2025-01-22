NEUWIED – Sachbeschädigung durch Graffiti in Neuwied

Im Zeitraum zwischen 29. Juli 2025 und 04. August 2025 wurde durch Unbekannte ein Abwasserpumpwerk der Stadt Neuwied durch Graffiti-Schmierereien beschädigt. Das in der Engerser Landstraße befindliche Pumpwerk wurde in den Farben blau, gelb und schwarz besprüht. Der Schaden wird sich auf einen drei- bis vierstelligen Eurobetrag belaufen. Die Polizei Neuwied bittet um Hinweise von Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Wahrnehmungen am Block II gemacht haben, die zur Identifizierung der Täter führen könnten. Quelle Polizei