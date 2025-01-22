NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall auf der L 280 bei Niederfischbach

Der 41-Fahrzeugführer eines Ford-Transporters befuhr am Mittwoch, 15.04.2026, gegen kurz nach sechs Uhr die L 280 aus Richtung Kirchen (Sieg) kommend in Fahrtrichtung Freudenberg. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Unfallfahrzeug durchbrach die Schutzplanke, die sich im Bereich einer Firmenzufahrt befindet, und kam letztlich auf dem Firmengelände zum Stehen. Der Unfallversucher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde totalbeschädigt; ebenso entstand erheblicher Sachschaden an der Schutzplanke. Quelle: Polizei