HORHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Horhausen

Am Montag, 20. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Kaplan-Dasbach-Haus Horhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Ergänzungswahlen zu Ausschüssen Bericht über Ehrenämter des Ersten Beigeordneten innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 GemHVO Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Kardinal-Höffner-Platz in der Ortsgemeinde Horhausen; Sachstand Sachstand Radverkehrskonzept Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Verschiedenes

Thomas Schmidt, Ortsbürgermeister