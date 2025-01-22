HORHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Horhausen
HORHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Horhausen
Am Montag, 20. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Kaplan-Dasbach-Haus Horhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Ergänzungswahlen zu Ausschüssen
- Bericht über Ehrenämter des Ersten Beigeordneten innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes
- Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 GemHVO
- Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Kardinal-Höffner-Platz in der Ortsgemeinde Horhausen; Sachstand
- Sachstand Radverkehrskonzept
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Thomas Schmidt, Ortsbürgermeister