LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen veranstaltet Ortspokalschießen

Am Abend des 10. April fand das diesjährige Ortspokalschießen mit insgesamt 29 Mannschaften in der Disziplin Luftgewehr Auflage statt. Eine Mannschaft bestand aus vier Teilnehmern, wobei nur ein aktiver Schütze pro Team an den Start gehen durfte. Insgesamt durfte jeder Teilnehmer nach vorherigen Probeschüssen, 5 Wertungsschüsse abgegeben. Der jeweilige beste Schuss kam in die Teilerwertung und wurde für das Mannschaftergebnis addiert. Mit großer Begeisterung und bei bester Verpflegung nahmen über den Abend verteilt 111 Teilnehmer am Wettkampf teil. Gegen 22.30 Uhr verließ der letzte Schütze den Schießstand und es konnte die Siegerehrung durch Sportwartin Christa Griffel und Königin Doro I. (Pauly) vorgenommen werden. Platz 1 belegte die Mannschaft „Niederhausen“ gefolgt von der Mannschaft „Kölsch Kaliber“. Dritter wurde das „Team Krasse Kasachen 3000“.

Den Tagessieg in der Einzelwertung sicherte sich Claudia Werkhausen mit einem Teiler von 22,1. Sie geht nun als beste Einzelschützin als Bürgerschützenkönigin 2026 in die Analen ein. Platz 2 belegte Maggi Puschner mit einem Teiler von 69,3, gefolgt von Marlon Sanner mit einem Teiler von 76,5. Im Anschluss wurde dann noch recht lange gefeiert.