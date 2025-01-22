NIEDERFISCHBACH – Verbandsgemeinde-Fußballturnier vom 23. bis 25. Juli in Niederfischbach

Der Erzquell-Cup der Verbandsgemeinde Kirchen geht in diesem Jahr in die fünfte Runde. Vom 23. bis 25. Juli wird das Fußball-Feldturnier für Seniorenmannschaften auf dem Kunstrasenplatz in Niederfischbach ausgetragen. „Wenige Tage nach dem WM-Finale steht direkt das nächste Fußball-Großereignis an“, freut sich Bürgermeister Andreas Hundhausen mit einem Augenzwinkern.

Planung und Vorbereitung lagen erneut in den bewährten Händen des Sportbeauftragten der Verbandsgemeinde Kirchen, Klaus-Jürgen Griese. „Das Turnier dient den Vereinen auch zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit“, erklärt Griese. Um den Zeitplan zu straffen und Kräfte zu schonen wird beim Erzquell Cup die Spielzeit auf zweimal 30 Minuten verkürzt mit einer Pause von 10 Minuten.

Bereits im Vorfeld fand die Gruppenauslosung statt. In der Gruppe A treten der SV Adler 09 Niederfischbach, die SG Mudersbach/Brachbach II und die SG Harbach/Offhausen/Herkersdorf an. In der Gruppe B wartet der Titelverteidiger SG Mudersbach/Brachbach I auf die Mannschaften der SG Kirchen/Alsdorf und der DJK Friesenhagen. Die Vorrundenspiele finden am Donnerstag und Freitag ab 18:15 Uhr statt. Die Endrunde wird am Samstag ab 13:00 Uhr ausgetragen. Im Anschluss findet die Siegerehrung durch Bürgermeister Andreas Hundhausen und Vertreter der Erzquellbrauerei statt. Neben einem Preisgeld winkt wieder eine Einladung in die namengebende Brauerei.

Der Sportbeauftragte der Verbandsgemeinde Kirchen, Klaus-Jürgen Griese, lädt gemeinsam mit dem SV Adler 09 Niederfischbach als Ausrichter des diesjährigen Turniers alle Fußballbegeisterte herzlich in die Wurth Arena ein. Der Eintritt ist kostenlos.