NEUWIED – Bauarbeiten für eine neue Schallschutzwand in Neuwied

Vom 10. Juli bis 25. November finden tagsüber und nachts Bauarbeiten für eine neue Schallschutzwand in Neuwied statt. Ab Juli 2026 wird in nur fünf Monaten der gesamte Korridor der rechtsrheinischen Bahnstrecke von Grund auf: Gleise, Weichen, Oberleitungen, Signaltechnik, Brücken, Tunnel, Bahnübergänge und auch die Bahnhöfe werden saniert oder gleich komplett erneuert.

In Neuwied wird eine neue Schallschutzwand auf einer Länge von 550 Metern auf der linken Seite der Strecke zwischen Wiedmündung und Büng gebaut. Im Zeitraum vom 10. Juli bis 25. November 2026 kommt es daher vereinzelt sowohl tagsüber als auch nachts zu Geräuschentwicklungen in der Nähe der Bahnstrecke. Die Arbeiten für die neuen Schallschutzwände können auch an Wochenenden und Feiertagen stattfinden. Zum Einsatz kommen u. a. Bagger, Radlader, Rüttelplatte sowie Ramm- und Bohrgeräte. Das bedeutet, dass Geräuschentwicklungen und Baulärm unvermeidlich sind. Es wird alles daran gesetzt, die von den Arbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen.