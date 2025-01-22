PUDERBACH – Gemeinsam für die Natur – Einladung zur Springkraut-Bekämpfung in Puderbach – Bündnis 90/Die Grünen rufen zu zwei gemeinsamen Aktionen gegen die Ausbreitung des invasiven Neophyten auf

Unsere heimische Natur braucht Unterstützung: Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, aktiv zu werden und sich an der Eindämmung des Drüsigen Springkrauts zu beteiligen. Um die heimische Artenvielfalt effektiv zu schützen, sind im Juli zwei gemeinsame Aktionen im Raum Puderbach geplant.

Das Drüsige Springkraut zählt zu den sogenannten invasiven Neophyten. Es breitet sich entlang von Bachläufen und Waldrändern rasant aus und verdrängt dabei in kurzer Zeit die dort ansässige, heimische Flora. Da die Pflanze jedoch nur einjährige Wurzeln besitzt, lässt sie sich vor der Samenreife verhältnismäßig leicht von Hand mitsamt der Wurzel herausziehen. Mit den gezielten Aktionen im Juli soll eine weitere Verbreitung und das Aussamen für das Folgejahr effektiv verhindert werden.

Jede helfende Hand ist herzlich willkommen – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Als kleines Dankeschön für den tatkräftigen Einsatz stehen für alle Helferinnen und Helfer kostenlose Getränke sowie ein kleiner Imbiss zur Verfügung.

Die Termine und Details im Überblick: Wann: Donnerstag, 16.07.2026 und Donnerstag, 30.07.2026 – jeweils um 17:00 Uhr – Treffpunkt: Rathaus Puderbach – Mitzubringen: Dem Wetter angepasste Kleidung, Arbeitshandschuhe und stabile Schuhe oder Gummistiefel.