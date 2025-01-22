HAMM (SIEG) – Erweiterte Öffnungszeiten für das Waldschwimmbad ab dem 06. Juli

Die Bemühungen der Verwaltung, die Öffnungszeiten des Waldschwimmbads werktags in der Zeit der rheinland-pfälzischen Sommerferien zu erweitern, waren erfolgreich: Die Beratungen und Gespräche mit allen Beteiligten und Entscheider verliefen hinsichtlich der Erweiterung der Öffnungszeiten positiv. Daher hat das Bad ab dem 06. Juli – statt wie bisher ab 14.00 Uhr – zwischen Montag und Freitag schon ab 12.00 Uhr (bis 20.00 Uhr), und am Wochenende wie gewohnt von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Im Vorfeld zu den Änderungen waren Abwägungen notwendig gewesen, da durch die erweiterten Öffnungszeiten nicht unerhebliche Mehrkosten anfallen als bisher. Mehrheitlich wurde jedoch seitens der Fraktionen des Verbandsgemeinderats sowie des Bürgermeisters die geschlossene Bereitschaft dazu signalisiert, in die Öffnungszeiten zu investieren, da die Saison bisher sehr gut angenommen wurde und es sich um einen Freizeitort von besonderem Interesse für alle Generationen handelt: Das Waldschwimmbad zieht jährlich tausende Gäste aus der Umgebung und der ganzen Region an. Zudem bietet es während der vermehrt auftretenden Hitzewellen eine willkommene Abkühlung unter freiem Himmel.

„Die Sommerferien haben begonnen und wir möchten Familien, Kindern und Jugendlichen möglichst viel Zeit in unserem tollen Waldschwimmbad ermöglichen“, erklärt Bürgermeister Dietmar Henrich. „Mit der früheren Öffnung schaffen wir mehr Freizeitqualität, auch wenn dies mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Ich bin sehr froh und dankbar, dass die DLRG uns ehrenamtlich unterstützt!“

Aktualisierte/Erweiterte Öffnungszeiten:

06.07.-07.08.26 (einschließlich):

Mo.-Fr.: 12-20 Uhr | Sa. +So.: 10-20 Uhr

08.08.26-30.08.26 (einschließlich):

Mo.-Fr.: 14-20 Uhr | Sa. +So.: 10-20 Uhr

Alle Öffnungszeiten bleiben unter Vorbehalt der Wetterlage und Wasserqualität. Bitte dazu vor einem Besuch immer die aktuellen Informationen auf https://www.hamm-sieg.de/de/freizeit-tourismus/waldschwimmbad-thalhausermuehle/ beachten.

WICHTIG: Eine Ausnahme von den regulären Öffnungszeiten bildet der Tag des Raiffeisentriathlons, Sonntag, der 12.07.26. Da das Bad und umliegende Areal von den Athletinnen und Athleten genutzt werden, findet der normale Badebetrieb an diesem Tag erst ab ca. 14.00 Uhr statt. Gäste und Neugierige, die sich für das Sportevent interessieren, sind natürlich auch schon vorher willkommen. Der Veranstalter bittet in diesem Fall darum, die lokalen Straßensperrungen zu beachten und auf alternative Parkflächen im Bereich der Grundschule / Martin-Luther-Straße in Hamm (Sieg) auszuweichen (5-10min. Fußweg zum Schwimmbad).