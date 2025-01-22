WINDECK – 100jähriges Jubiläum des DRK Ortsvereines Windeck

Das Deutsche Rote Kreuz in Windeck feiert am 11. und 12. Juli 2026 sein 100‑jähriges Jubiläum – umbaubedingt zwei Jahre später als ursprünglich geplant. Im DRK‑Zentrum Windeck erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm: Am Samstag startet das Festwochenende mit einer Jubiläumsparty und DJ Timo. Am Sonntag folgen Festkommers, Frühschoppen und ein umfangreicher Tag der offenen Tür mit Einblicken in Rettungswache, Fahrdienst, Blutspendedienst, Bereitschaft und soziale Dienste. Familienangebote wie die Cafeteria und Kinder‑Rallye der Kita Zauberwald sowie die Teddyklinik des Jugendrotkreuzes ergänzen das Programm. Das Jubiläum würdigt ein Jahrhundert ehrenamtlichen Engagements und gelebter Menschlichkeit in der Region. Dabei gibt es eine kleine Kuriosität: denn der Ortsverein besteht schon seit 102 Jahren. Durch den Um- und Ausbau der DRK-Rettungswache in Windeck hat sich unser Jubiläum um zwei Jahre verschoben.

Programm Samstag (11.07.2026) – Jubiläumsparty

Der Auftakt des Jubiläumswochenendes findet am Samstagabend statt. Ab 19:00 Uhr lädt das DRK Windeck zur großen Jubiläumsparty ein. Mit dem in der Region bekannten DJ Timo, Getränken, Cocktailbar und einem offenen Treffpunkt für alle, die sich dem Roten Kreuz verbunden fühlen, steht der Abend im Zeichen von Gemeinschaft, Austausch, der ausgelassenen und fröhlichen Partystimmung und dem Blick auf 100 Jahre Engagement im östlichen Rhein‑Sieg‑Kreis. Sowohl samstags und sonntags gibt es eine Vielfalt an Getränken und Gerichten.

Programm Sonntag (12.07.2026) – Festkommers & Präsentation des DRK

Am Sonntag beginnt das Programm um 10:00 Uhr mit dem Festkommers. Hier werden auch die Ehrenamtlichen für Ihr Engagement vor Ort und im Katastrophenschutz geehrt – eine Arbeit, ohne die unsere Gesellschaft in herausfordernden Lagen nicht zurechtkämen. Darauf folgt ein Frühschoppen und der Ortsverein präsentiert die gesamte Bandbreite seiner Arbeit: Einsatzfahrzeuge, Technik, soziale Dienste, Jugendangebote, Rettungsdienststrukturen und der DRK-Kreisverband Rhein-Sieg ist ebenfalls mit einem breitgefächerten Einblick dabei. Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen ins Gespräch zu kommen und die Vielfalt der Rotkreuzarbeit kennenzulernen. Die nun folgenden Angebote stehen am Tag der offenen Tür zur Verfügung.

Blick in die Rettungswache Windeck

Ein besonderer Programmpunkt ist die Öffnung der Rettungswache Windeck. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in modernisierte Räume, neue Technik, Einsatzvorbereitung und Teamarbeit. Fachkundige Führungskräfte erläutern den Aufbau eines Rettungswagens, Abläufe im Einsatz und die Zusammenarbeit von Ehrenamt und Hauptamt. Die Wache zeigt, wie sich das DRK‑Zentrum in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat.

Fahrdienst des DRK Windeck

Der Fahrdienst stellt seine Fahrzeuge und Arbeitsabläufe vor. Der Dienst unterstützt Menschen mit Einschränkungen, Seniorinnen und Senioren sowie Patientinnen und Patienten bei Fahrten zu Arztterminen, Therapien oder sozialen Angeboten. Am Jubiläumstag informiert das Team über Anspruchsvoraussetzungen, Beantragung und die Bedeutung des Fahrdienstes für die Lebensqualität vieler Menschen in der Region.

Blutspendedienst des DRK Windeck

Der Blutspendedienst informiert über moderne Spende-Voraussetzungen, technische Entwicklungen und die Bedeutung der Blutspende für die Versorgung im Rhein‑Sieg‑Kreis. Besucherinnen und Besucher erfahren, wie sich Abläufe verändert haben und warum Blutspenden weiterhin unverzichtbar sind.

Die Bereitschaft Windeck

Die Bereitschaft präsentiert Fahrzeuge, Ausrüstung und Einsatzbeispiele. Sie informiert über Ausbildungsmöglichkeiten und Wege ins Ehrenamt. Als zentrale Einheit im Sanitätsdienst und in der Betreuung bei Großschadenslagen zeigt sie, wie Teamarbeit und Engagement im DRK funktionieren.

Bedeutung des Jubiläums

Das 100‑jährige Jubiläum des DRK Windeck steht für ein Jahrhundert gelebter Menschlichkeit, für ehrenamtliches Engagement, für soziale Verantwortung und für die enge Verbindung zwischen dem DRK und den Menschen in der Region. Das Jubiläumswochenende soll diese Geschichte sichtbar machen, Dank aussprechen und die Zukunft des Roten Kreuzes in Windeck stärken.

Familienangebote und Beteiligung der Kita Zauberwald

Ein Schwerpunkt des Sonntags ist auch der Familientag. Die Kita Zauberwald gestaltet eine Cafeteria mit selbstgebackenen Kuchen, frischem Kaffee und belgischen Waffeln. Zusätzlich organisiert sie eine Kinder‑Rallye rund um das DRK‑Zentrum, bei den Kindern spielerisch Aufgaben lösen. Die Kita bringt damit ihre pädagogische Arbeit, ihre Naturverbundenheit und ihre starke Gemeinschaft in das Jubiläum ein.

Jugendrotkreuz und Teddyklinik

Das Jugendrotkreuz Windeck beteiligt sich mit der Teddyklinik, einem Angebot, das Kindern spielerisch Erste Hilfe vermittelt. Kinder können ihre Teddys, Puppen und Kuscheltiere mitbringen, die von den jungen JRK‑Sanitäterinnen und Sanitätern untersucht, verbunden und „behandelt“ werden. Die Aktion nimmt Ängste vor medizinischen Situationen, stärkt Fürsorge und vermittelt kindgerecht, wie Hilfe funktioniert

Rettungshundestaffel des DRK Rhein‑Sieg

Die Rettungshundestaffel zeigt am Jubiläumstag ihre Arbeit in der Flächen‑ und Vermisstensuche. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in Ausbildung, Teamarbeit und Einsatzabläufe. Die Vorführungen verdeutlichen, wie eng Mensch und Hund zusammenarbeiten und welche Bedeutung diese Einheiten im Ernstfall haben.

Hausnotrufdienst des DRK Rhein‑Sieg

Der Hausnotrufdienst stellt seine Technik und Arbeitsweise vor. Der Dienst ermöglicht es Menschen, länger selbstbestimmt zu Hause zu leben und im Notfall per Knopfdruck Hilfe zu rufen. Beim Jubiläum können Geräte angesehen, Fragen gestellt und unverbindliche Beratungen in Anspruch genommen werden.

Familienbildungswerk als Partnerorganisation

Das Familienbildungswerk präsentiert seine Angebote für Familien, Eltern und Kinder. Dazu gehören Kurse, Beratung, Eltern‑Kind‑Programme und alltagsnahe Unterstützung. Die Einrichtung steht für niedrigschwellige Begleitung und stärkt seit vielen Jahren Familien im Rhein‑Sieg‑Kreis.

Bundesfreiwilligendienst im DRK Windeck

Der Bundesfreiwilligendienst bietet jungen und älteren Menschen die Möglichkeit, sich im DRK auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen. Interessierte können sich am Jubiläumstag über Einsatzbereiche wie Sanitätsdienst, soziale Arbeit, Technik oder Organisation informieren. Der BFD gilt als Einstieg in soziale Berufe und als wertvolle persönliche Erfahrung.

Breitenausbildung

Die DRK-Breitenausbildung wird durch haupt- und ehrenamtliche des DRK Rhein-Sieg-Kreis ausgebildet. Sie bietet zertifizierte Kurse in der Erster Hilfe an, um Menschen für den Notfall richtig vorzubereiten.

Das Angebot umfasst folgende Kernbereiche: Erste-Hilfe-Grundkurse: Essentiell für den Führerschein, die Ersthelfer-Ausbildung in Betrieben oder für den Alltag.

Erste Hilfe Fortbildung: Regelmäßiges Auffrischungstraining, um das Wissen über Basismaßnahmen und die Anwendung von Defibrillatoren (AED) zu festigen.

Erste Hilfe am Kind: Spezifische Kurse, die sich mit Notfällen, Verletzungen und lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei Säuglingen und Kindern befassen.

Betriebliche Ersthelfer: Das DRK ist eine offiziell zertifizierte Stelle, welche die Aus- und Weiterbildung von Ersthelfern für Unternehmen nach Vorgaben der Berufsgenossenschaften durchführt.