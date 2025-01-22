NIEDERFISCHBACH – Die DRK-Gymnastikgruppen in Niederfischbach veranstalteten ein großartiges Sommerfest

Die Übungsleiterin Andrea Reifenrath-Hanke hatte sich dafür etwas Besonderes ausgedacht. Der DRK-Ortsverein Niederfischbach stellte Festgarnituren vor der Turnhalle auf, und schon begann die Feier. Es handelte sich um ein „Mitbringbeffüt“, bei dem jeder Teilnehmer Speisen oder Getränke mitbrachte, zudem wurde gegrillt. Im Verlauf der Feier startete eine kleine Sommerolympiade, bei der zwei glückliche Gewinner ermittelt werden konnten. Fazit: es war nicht das letzte Mal, dass wir einen so unterhaltsamen Nachmittag erlebt haben.

Bei Interesse an Gymnastikgruppen im Kreis Altenkirchen, gibt gerne der DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de Infos weiter.