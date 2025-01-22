REGION – Politik hautnah erleben: Usama Husain absolviert Praktikum im Wahlkreisbüro von Lana Horstmann – Wie sieht der Arbeitsalltag einer Landtagsabgeordneten aus? Welche Aufgaben fallen hinter den Kulissen an? Antworten auf diese Fragen erhielt der Neuwieder Schüler Usama Husain während seines Schulpraktikums im Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann.

Neuwied – Während seines zweiwöchigen Schulpraktikums gewann Usama vielfältige Einblicke in die Arbeit einer Abgeordneten – von der Organisation im Wahlkreisbüro über die Bearbeitung von Bürgeranliegen bis hin zur parlamentarischen Arbeit im Mainzer Landtag. Dabei wurde er aktiv in Verwaltungsabläufe eingebunden und übernahm eigenständig verschiedene Aufgaben. So erlebte er aus erster Hand, wie abwechslungsreich und verantwortungsvoll politische Arbeit ist.

Ein Tag im Mainzer Landtag bot Usama die Gelegenheit, die parlamentarischen Abläufe unmittelbar kennenzulernen. Gemeinsam mit Lana Horstmann besuchte er eine Fraktions- und eine Ausschusssitzung. Zudem begleitete er an einem anderen Tag eine Besuchergruppe der Abgeordneten beim ersten Plenum nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und erlebte die besondere Atmosphäre dieses Sitzungstages. „Mir hat das Praktikum sehr viel Spaß gemacht. Besonders spannend fand ich zu sehen, wie eng der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ist und wie viel Arbeit hinter politischen Entscheidungen steckt“, berichtet Usama Husain.

Für Lana Horstmann sind solche Praktika weit mehr als ein Einblick in den Berufsalltag. „Mir ist es wichtig, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Politik aus nächster Nähe kennenzulernen. Sie sollen erleben, wie vielfältig die Arbeit einer Abgeordneten ist und wie Demokratie im Alltag funktioniert. Gerade als Mitglied des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Familie und Jugend liegt mir die Förderung junger Menschen besonders am Herzen. Solche Praktika können Interesse wecken und dazu ermutigen, sich selbst gesellschaftlich oder politisch einzubringen“, betont die Landtagsabgeordnete.

Horstmann möchte auch künftig Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, den politischen Alltag kennenzulernen. „Unsere Demokratie braucht engagierte junge Menschen, die Fragen stellen, mitdenken und Verantwortung übernehmen. Wer Politik erlebt, erkennt schnell, dass sie von Menschen für Menschen gemacht wird. Deshalb freue ich mich über jede Schülerin und jeden Schüler, die oder der den Mut hat, hinter die Kulissen zu blicken. Vielleicht ist ein solches Praktikum sogar der erste Schritt zu eigenem gesellschaftlichem oder politischem Engagement.“ Für Horstmann sind Praktika ein wichtiger Beitrag zur Bildung und zugleich eine Chance, jungen Menschen Orientierung für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg zu geben.