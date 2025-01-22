LINZ – Veranstaltungsankündigung – Informationsabend zu Schulterschmerzen im Franziskus Krankenhaus Linz

Linz am Rhein – Wenn die Schulter schmerzt, wird der Alltag schnell zur Herausforderung. Ob beim Anziehen am Morgen, dem Heben einer Einkaufstasche oder nachts im Schlaf – Schulterschmerzen können selbst einfache Bewegungen erschweren und die Lebensqualität deutlich mindern. Viele Betroffene fragen sich: Woher kommen diese Beschwerden, und ab wann sollte man sie medizinisch abklären lassen?

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe nach der Sommerpause lädt das Franziskus Krankenhaus Linz am Dienstag, den 1. September 2026, zu einem Informationsabend rund um das Thema Schulterschmerzen ein. Oberarzt Dr. med. Christian Hüppe, Facharzt für Orthopädie, erläutert in seinem Vortrag verständlich und praxisnah die häufigsten Ursachen, moderne Behandlungsmöglichkeiten und aktuelle Therapien. Zudem gibt er alltagsnahe Empfehlungen, wie Betroffene besser mit Beschwerden umgehen können und was der Schulter langfristig hilft.

Die Veranstaltung findet um 18:00 Uhr in der Cafeteria des Franziskus Krankenhauses Linz statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail gebeten: qm@krankenhaus-linz.de