NIEDERFISCHBACH – 12-jähriger Beifahrer bei Verkehrsunfall in Niederfischbach

Am 24. November 2025 fuhr eine 41-jährige Toyota-Fahrerin gegen 19:15 Uhr in der Industriestraße auf einen am Fahrbahnrand geparkten PKW eines 39-jährigen auf. Durch den Unfall wurde der geparkte PKW einige Meter nach vorne geschoben, und kam letztlich auf dem linksseitigen Grünstreifen zum Stehen. Dabei verletzte sich der 12-jährige Beifahrer im unfallverursachenden Fahrzeug. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurde derart erheblich beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Quelle Polizei