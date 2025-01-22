WISSEN – Erster Heimsieg für die Damen des SSV-Wissen 95 – Deutlicher Erfolg gegen TV Welling II

Die Damen des SSV-Wissen 95 feiern im Nachholspiel ihren ersten Heimspielerfolg der Saison. Obwohl sie über weite Strecken mit ihrer eigenen Leistung haderten, setzte sich die Mannschaft dank individueller Klasse am Ende klar mit 28:16 gegen die Gäste aus Welling durch und verschafft sich damit Rückenwind für die kommenden Aufgaben.

Vor heimischer Kulisse startete Wissen nervös in das erwartete Spiel auf Augenhöhe gegen den Tabellennachbarn. Die Anfangsphase war geprägt von technischen Fehlern und Ballverlusten bei Kontersituationen, sodass schnelle und leichte Tore zunächst ausblieben. Auch die Abwehr tat sich schwer, die Gäste aus Welling unter Kontrolle zu bringen.

Nach zehn Minuten stand ein knappes 4:3 auf der Anzeigetafel, doch in der Offensive sorgten vor allem Einzelaktionen für wichtige Tore und einen wachsenden Vorsprung. Bis zur 20. Minute baute Wissen die Führung auf 8:4 aus und ging trotz durchwachsener Leistung mit 14:7 in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigten sich die Gäste aus Welling verbessert, während Wissen weiterhin eine inkonstante Leistung zeigte. Dennoch blieb der Vorsprung komfortabel: Nach 40 Minuten lag die Mannschaft mit acht Toren vorne (18:10), zehn Minuten vor Schluss stand es 23:14. Obwohl die Mannschaft gerne neue Angriffskonzepte getestet hätte, blieb vieles Stückwerk und zahlreiche Chancen wurden liegen gelassen.

Am Ende verbuchten die Spielerinnen aus Wissen mit 28:16 einen ungefährdeten und letztlich souveränen ersten Heimsieg. Der Erfolg resultierte vor allem aus der individuellen Klasse in den Einzelaktionen. Für die kommenden Begegnungen will das Team vor allem im Zusammenspiel, Abschluss und der Chancenverwertung weitere Verbesserungen erzielen.

Mit dem positiven Ergebnis im Rücken richtet sich der Blick optimistisch auf die nächsten Spiele, wenngleich die Leistung weiter gesteigert werden muss, um neue Erfolge zu feiern.