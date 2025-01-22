HACHENBURG – Anna Mateur & Feinde in Hachenburg: WORST OFF THE LAST 20 YEARS

„Ich fang erst an wenns groovt.“, fordert Anna Mateur – und das wird es, am Samstag, 6. Dezember um 20 Uhr in der Stadthalle, versprechen die Hachenburger KulturZeit und der Sponsor, die Westerwald Bank.

Anna Mateur ist eine Anti-Diva, die durch ihre selbstironischen Züge und musikalischen Einlagen überzeugt. Die Bühnenshows dieser fulminanten Frau sind ein wunderbares „Date mit der Kreativität“. Diese großartige, wundersame Erscheinung stellt mit ihrem sagenhaften Stimmvolumen alles in den Schatten, was sich hierzulande als Groß-Kunst, Klein-Kunst, Neben- oder Zwischen-Kunst zu behaupten versucht. Anna Mateur ist: Sonder-Kunst!

Was sie auf die Bühne bringen wird, bleibt ungewiss. Nur eines ist sicher, es wird alles geben, außer einem Strauß bunter Melodien. Und für den richtigen Groove umgibt sich Frau Mateur nur mit den besten Musikern. Großartige Könner an ihrer Seite: Samuel Halscheidt und Kim Efert an den Gitarren. Diese einzigartige Show der Sorte „Sonder-Kunst“ dürfen Sie auf keinen Fall verpassen!

Karten gibt es im Vorverkauf ab 26 Euro und ermäßigt sowie Low Budget ab 13 Euro plus Gebühren. An der Abendkasse gibt es die Tickets ab 32 Euro, ermäßigt ab 16 Euro. Karten sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336.