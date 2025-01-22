NIEDERBIEBER – SPD lädt zum politischen Stammtisch nach Niederbieber ein

Die SPD Niederbieber-Segendorf lädt herzlich zu einem offenen politischen Stammtisch am Montag, 12. Januar 2026, ab 18 Uhr in die AWO Niederbieber, In der Lach 10, 56567 Neuwied, ein. Der Abend richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die Lust auf Austausch, Diskussion und gute Gespräche in entspannter Atmosphäre haben.

Im Mittelpunkt des Abends steht der Dialog mit der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann, die Einblicke in die aktuelle Landespolitik geben und für Fragen und Anregungen offen sein wird. Ergänzt wird die Gesprächsrunde durch weitere engagierte Sozialdemokraten aus Stadt und Land.

Mit dabei sind Fredi Winter, Landesvorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus Rheinland-Pfalz, Sven Lefkowitz, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Neuwieder Stadtrat, Janick Helmut Schmitz, Vorsitzender des SPD-Stadtverbands Neuwied, sowie Andrea Welker, Vorsitzende des Ortsvereins Niederbieber-Segendorf und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. Sie alle bringen ihre Perspektiven ein und stehen gerne für den direkten Austausch zur Verfügung.

„Politik lebt vom Gespräch – gerade vor Ort und auf Augenhöhe. Der Stammtisch bietet die Gelegenheit, aktuelle Themen zu diskutieren, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen“, so die Genossen.

Die SPD freut sich auf einen offenen, konstruktiven Abend und auf eine rege Beteiligung.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen.