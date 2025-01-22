ALTENKIRCHEN –im Haus Felsenkeller wird mit dem Kurs „Stimme, Stimmbildung, Lieder singen“ erneut und intensiv der Singstimme Gutes getan.

Das Zusammenspiel von Atmung, Körper und Stimme ist eine Grundvoraussetzung für das gesunde Singen. In diesem Kurs geht es darum, die eigene Singstimme bewusst wahrzunehmen, einzusetzen und dieses Zusammenspiel festzustellen. Anhand gezielter Übungen und Lieder soll dies vermittelt und das Singen als etwas Ganzheitliches erlebt werden. Dies umfasst Übungen zur richtigen Haltung und Atmung, welche als Grundvoraussetzungen für eine gesunde Stimmgebung nötig sind. Auch Stimmübungen zum Erspüren von Resonanzräumen und zur Erweiterung des Tonumfangs und zur Tonsicherheit gehören dazu. Das Gelernte soll anhand gezielter einfacher Lieder erprobt und gefestigt werden und darüber hinaus die Freude am gemeinsamen Singen geweckt werden.

Zudem hat das Singen eine positive und beruhigende Wirkung auf den Geist, die durch das gemeinsame gezielte Singen noch verstärkt werden soll. Der Kurs richtet sich an Sänger*innen aus Laienchören und Leute, die ihre Singstimme im Alltag benutzen und das gerne etwas gezielter lernen wollen.

An vier Freitagen – dieses Mal etwas länger und intensiver – vom 30.01. bis 13.03. wird von 18:30 bis 20 Uhr gemeinsam an der Stimme gearbeitet. Die Gebühr beträgt 100 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.