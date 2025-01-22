ALTENKIRCHEN –im Haus Felsenkeller geht mit „Isometrisches Training“ ein neues Kursangebot an den Start.

Ein Training für Körper und Geist erwartet hier alle Neugierigen. Isometrisches Training steigert nicht nur die Muskelkraft, sondern fördert auch noch die Stabilität des Körpers und somit das eigene Körpergefühl sowie die Konzentrationsfähigkeit. Mit dieser Art des Trainings stärkt ihr die tiefliegenden Muskeln und die Sehnen und somit auch die Gelenke. Isoliertes bzw. isometrisches Training (Muskel-Geist-Verbindung) bedeutet auch eine bewusste Fokussierung auf die Muskelkontraktion und ist somit auch eine gute Verletzungsprävention.

Für alle, die vielleicht noch nicht die richtige Trainingsform für sich gefunden haben, in anderen Kursen keinen Platz bekommen konnten oder auch ihr Training intensivieren wollen, ist dieser Kurs interessant. Durch die Konzentration, die Disziplin und die mentale Stärke, die dieses Training erfordert, könnt ihr zusätzlich eurer Seele etwas Gutes tun. Diese Konzentration kann Stress reduzieren und somit zu einem Gefühl der Ausgeglichenheit und des Wohlbefindens beitragen.

Unser Referent, Erdem Imdat, den wir für euch gefunden haben, beeindruckt nicht nur durch seine offene und freundliche Art, sondern auch damit, dass er für diese Art des Trainings große Leidenschaft zeigt. Nutzt die Möglichkeit mit dieser Art des Trainings euren Körper und Geist zu trainieren.

Immer freitags, vom 30.1 bis 27.3., geht es an acht Terminen jeweils von 17 bis 18 Uhr zur Sache. Die Gebühr beträgt 91 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.