FREUDENBERG – Spendenübergabe der Südwestfälischen Freilichtbühne Freudenberg an die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Freudenberg

Auch in der Spielzeit 2025 hat die Freilichtbühne Freudenberg Geld für einen guten Zweck gesammelt. Traditionell spendet das Publikum am Kuhlenberg für einen jährlich wechselnde gemeinnützigen Zweck. In der gut besuchten Spielzeit 2025 wurde erfolgreich für die Kinder- und Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Freudenberg gesammelt. Das Geld soll für die Ausstattung des Sommercamps der Jugend verwendet werden. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr und die Freilichtbühne sind feste und verlässliche Instanzen für ehrenamtliches Engagement in Freudenberg und sind schon seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden. Einige Engagierte sind so sogar in beiden Institutionen aktiv, was organisatorisch oft herausfordernd ist. Beide betreiben aktive Jugendarbeit. Teamgeist, Zuverlässigkeit und ein wertschätzender Umgang miteinander sind wichtige Werte, die die Basis beider Einrichtungen bilden.

Es gibt also viele gute Gründe die Feuerwehr und insbesondere die Kinderfeuerwehr sowie die Jugendfeuerwehr in ihrer Arbeit zu unterstützen. Zur großen Freude aller Beteiligten konnte ein Scheck über 2.500 € überreicht werden. Der neue Feuerwehrstandort an der Lohmühle und die große Drehleiter der Feuerwehr bildeten dafür eine beeindruckende Kulisse.

Apropos Kulisse, die Vorbereitungen für die neue Spielzeit der Freilichtbühne laufen bereits auf Hochtouren. Die Drehbühnen werden gewartet und repariert und für die neue Kulisse gibt es bereits Entwürfe. Jetzt ist auch der neue Ticketshop der Freilichtbühne online. Karten und Gutscheine können nun noch komfortabler bestellt werden. Die Freilichtbühne spielt in 2026 die Piratenkomödie „Störtebecker – im Auftrag der Hanse“ und mit „Nimmerland – die Suche nach Peter Pan“ einen neuen Blick auf einen Kinderbuch Klassiker.