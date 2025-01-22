LINZ – Linzer SPD startet mit lokaler Landtagskandidatin Marie-Christin Ockenfels ins Wahljahr 2026 – Sabine Bätzing-Lichtenthäler als Ehrengast beim Neujahrsempfang

Mit klaren Zielen und einer engagierten Stimme für den Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) startet die Linzer SPD ins Wahljahr 2026: Beim traditionellen Neujahrsempfang stellt sich die SPD-Landtagskandidatin Marie-Christin Ockenfels den Bürgerinnen und Bürgern vor. Die junge Sozialdemokratin heißt nicht nur Ockenfels – sie kommt auch aus Ockenfels und ist damit tief in ihrer Heimatregion verwurzelt. Sie wird ihre politischen Schwerpunkte vorstellen und darlegen, welche Themen sie für die Menschen vor Ort in Mainz voranbringen möchte.

Unterstützt wird sie an diesem Abend von prominenter Seite: Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Landesvorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz, wird als Ehrengast über den aktuellen Landtagswahlkampf, die Themenschwerpunkte der rheinland-pfälzischen SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer vorstellen sowie Highlights aus der Bilanz der Ampel-Koalition berichten.

Der gemeinsame Neujahrsempfang der SPD aus Stadt und Verbandsgemeinde Linz findet am 23. Januar 2026 ab 19 Uhr in der Kapelle der St.-Antonius-Seniorenresidenz statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Kandidatin und Sabine Bätzing-Lichtenthäler persönlich kennenzulernen und sich mit ihnen über ihre Vorstellungen für die Zukunft des Wahlkreises und unser Rheinland-Pfalz auszutauschen. Um Anmeldung wird gebeten unter kontakt@spdlinz.de.