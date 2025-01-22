NIEDERBIEBER – Sommerfest des SPD-Stadtverbands Neuwied und Ortsverein Niederbieber-Segendorf: Politik in familiärer Atmosphäre

Bei strahlendem Sonnenschein feierte der SPD-Stadtverband Neuwied gemeinsam mit dem Ortsverein Niederbieber-Segendorf ihr diesjähriges Sommerfest an der AWO-Altentagesstätte in Niederbieber. Zahlreiche Mitglieder, Unterstützerinnen und interessierte Bürger folgten der Einladung und erlebten einen sonnigen Tag voll Gemeinschaft, Begegnung und Austausch.

Neben frischem Grillgut, Kaffee und Kuchen sowie Spielangeboten für die jüngsten Gäste stand vor allem eines im Mittelpunkt: das Miteinander. „Unser Sommerfest sollte nicht nur eine Gelegenheit sein, um in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen, sondern auch, um Danke zu sagen und neue Menschen in unserer Mitte willkommen zu heißen“, betonte Stadtverbandsvorsitzender Janick Helmut Schmitz.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Die Landtagsabgeordnete und stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Lana Horstmann würdigte die jahrzehntelange Treue und das Engagement der Genossinnen und Genossen: „Die SPD lebt von den Menschen, die über Jahre hinweg mit Herzblut dabei bleiben und Verantwortung übernehmen. Ihr seid das Fundament unserer Arbeit.“

Gleichzeitig durfte die SPD Neuwied an diesem Tag auch ein neues Mitglied in ihren Reihen begrüßen – ein deutliches Zeichen dafür, dass sozialdemokratische Politik weiterhin überzeugt und Menschen motiviert, sich einzubringen.

Die Genossen zogen ein rundum positives Fazit: Bei bestem Wetter herrschte eine heimelige, familiäre Atmosphäre, in der sich Jung und Alt wohlfühlten. „Solche Feste zeigen, dass Politik nicht nur aus Gremienarbeit besteht, sondern auch aus Gemeinschaft, Freude und Nähe zu den Menschen“, so Andrea Welker, Vorsitzende des Ortsvereins Niederbieber-Segendorf, abschließend.

Der SPD-Stadtverband Neuwied und der Ortsverein Niederbieber-Segendorf bedanken sich bei allen Helferinnen und Helfern und Gästen, die das Sommerfest zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben.