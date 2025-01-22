SELTERS – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 305 – Frontalzusammenstoß

Dienstagmorgen, 23. September 2025 kam es gegen 05:55 Uhr auf der L 305 zwischen den Ausfahrten Goddert und Selters zu einem schweren Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen geriet ein 22-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW in den Gegenverkehr, touchierte ein Fahrzeug seitlich und stieß anschließend frontal mit einem weiteren PKW zusammen. Der 22-jährige Fahrzeugführer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwerste Verletzungen. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht, an den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme sowie zwecks Reinigungsarbeiten für 5 Stunden gesperrt, eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften sowie das DRK und ein Rettungshubschrauber. Quelle Polizei