KOBLENZ – Sachbeschädigung an einem Denkmal in Koblenz

Sonntag, 21. September 2025 kam es in der Zeit zwischen 10 und 11.45 Uhr zur Beschädigung eines Denkmals am Petah-Tikva-Platz in der Stadtmitte von Koblenz. Unbekannte verschmierten das Denkmal mit roter Farbe. Seit dem Jahr 2000 besteht zwischen Koblenz und der israelischen Stadt Petah Tikva eine Partnerstadt, die durch das Denkmal nach außen sichtbar gemacht wird. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 300 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei