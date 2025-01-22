HELMENZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Helmenzen
Am Freitag, 26. September 2025, 19:00 Uhr, findet im Landgasthaus „Westerwälder Hof“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt. Die Einberufung erfolgt unter Verkürzung der gesetzlichen Einladungsfrist (Dringlichkeit).
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
|1.
|Westerwälder Hof – Auftragsvergabe – Erd- und Betonarbeiten
|2.
|Westerwälder Hof – Auftragsvergabe – Zimmererarbeiten
|3.
|Westerwälder Hof – Auftragsvergabe – Statik und Prüfstatik
|4.
|Westerwälder Hof – Auftragsvergabe – Brandschutzertüchtigung
|5.
|Verschiedenes
Timo Herrmann, Ortsbürgermeister