HELMENZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Helmenzen

Am Freitag, 26. September 2025, 19:00 Uhr, findet im Landgasthaus „Westerwälder Hof“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt. Die Einberufung erfolgt unter Verkürzung der gesetzlichen Einladungsfrist (Dringlichkeit).

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Westerwälder Hof – Auftragsvergabe – Erd- und Betonarbeiten  
2. Westerwälder Hof – Auftragsvergabe – Zimmererarbeiten  
3. Westerwälder Hof – Auftragsvergabe – Statik und Prüfstatik  
4. Westerwälder Hof – Auftragsvergabe – Brandschutzertüchtigung  
5. Verschiedenes  

Timo Herrmann, Ortsbürgermeister

