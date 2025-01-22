NEUWIED – Wiederholte Trunkenheitsfahrt führt zu Sicherstellung des Pkw

Samstagmittag, 06. Dezember 2025, fiel einer Streife der Polizei Neuwied gegen 12.40 Uhr im fließenden Verkehr ein Pkw auf, dessen Fahrer bereits mehrfach wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss aufgefallen war. Das Fahrzeug, ein Mercedes S500 Coupé, wurde schließlich auf der Engerser Landstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem 43jährigen Neuwieder erneut Anzeichen für einen zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum fest. Da ein Vortest verweigert wurde erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Pkw wurde aufgrund der wiederholten Verstöße mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt und abgeschleppt. Im Zuge der Maßnahme beleidigte der Mann zudem die eingesetzten Beamten. Neben den vorliegenden Verfahren läuft derzeit zudem ein Verfahren der Stadt Neuwied wegen der Einziehung des Führerscheins des Mannes. Quelle Polizei